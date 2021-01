TOSCANA – A Massa-Carrara l’allerta arancione per mareggiate durerà fino alle 23.59 di oggi, sabato 23 gennaio. Questo l’aggiornamento emesso dal centro funzionale per il monitoraggio meteo idrologico-idraulico della Regione Toscana. Attiva anche l’allerta gialla per rischio idrogeologico reticolo minore, mareggiate e vento fino alle ore alle 23:59 di domani, domenica 24 gennaio 2021.