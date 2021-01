MASSA-CARRARA – L’allerta arancione per rischio idrogeologico attiva nella provincia di Massa-Carrara è stata prorogata fino alle 23.59 di sabato 23 gennaio. Lo ha fatto sapere la Sala operativa della Protezione civile regionale. Inoltre attenzione al vento e al mare: da mezzanotte scatta il codice arancio per mareggiate valido fino alle 23.59 di sabato mentre l’avviso di criticità giallo per rischio vento inizierà alle 17.00 di domani. Di seguito i fenomeni delle prossime ore così come riportato nel bollettino della Protezione civile.

Un’intensa perturbazione transiterà quest’oggi sulla Toscana recando piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Domani, sabato, residue precipitazioni in mattinata in esaurimento, nuovo peggioramento in serata sul Nord della regione. Forti venti occidentali e mare molto mosso o agitato.

PIOGGIA: dal pomeriggio di oggi, venerdì, e fino alla mattina di domani, sabato, precipitazioni diffuse, localmente temporalesche, più frequenti e abbondanti sui rilievi e sulle province settentrionali. Fenomeni a tratti persistenti sui settori di nord ovest. Neve inizialmente solo sulle cime appenniniche, in calo di quota in serata fino a 1200-1300 metri e fino a 1000-1200 metri nella giornata di sabato. Temporanea attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio di sabato, nuovo peggioramento in serata sul nord della regione.

Cumulati attesi fino alle 12 di domani, sabato: sul nord ovest medi abbondanti con massimi puntuali fino a molto elevati sui rilievi esposti al flusso. Sulle restanti aree di nord ovest (B e S3) medi significativi e massimi puntuali fino elevati. Sul resto della regione cumulati medi significativi e massimi puntuali fino a localmente elevati, in particolare sui rilievi.

TEMPORALI: oggi, venerdì, temporali sparsi dal pomeriggio in estensione dalla costa al resto della regione, localmente di forte intensità.

VENTO: dal pomeriggio di oggi, venerdì, venti meridionali in rinforzo con forti raffiche sulla costa, in Arcipelago, sui crinali appenninici e zone sottovento ad essi. Domani, sabato, rotazione del vento a Libeccio/Ponente con forti raffiche sulla costa, in Arcipelago, sui crinali appenninici e zone sottovento ad essi.

MARE: dal pomeriggio di oggi, venerdì, moto ondoso in aumento fino a mari molto mossi o localmente agitati in serata a nord di Capraia. Domani, sabato, ulteriore intensificazione del moto ondoso con mare agitato o molto agitato a nord di Capraia, molto mosso o agitato altrove.