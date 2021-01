Finta raccolta fondi a Massa, il Comune: «Segnalatelo a noi e alle forze dell’ordine»

MASSA – «Ci è stato segnalato che in queste ore alcune persone sul territorio starebbero effettuando una fantomatica raccolta fondi in accordo con il Comune di Massa. Si avvisano i cittadini che l’amministrazione comunale non ha approvato alcuna iniziativa di questo genere pertanto si prega di fare molta attenzione e comunicare immediatamente ai nostri uffici l’eventuale presenza di persone o di richieste di denaro fatte a nome dell’ente ed avvisare contestualmente le forze dell’ordine». Lo ha fatto sapere il Comune di Massa in una nota.