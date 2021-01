Allerta meteo arancio, venerdì scuole chiuse in tutta la Lunigiana

LUNIGIANA – «In considerazione dell’allerta arancio (emessa dalla Regione Toscana, qui i dettagli) dalle ore 10 alle ore 24 di domani, venerdì 22 gennaio 2021, i sindaci dell’Unione dei Comuni, riuniti in videoconferenza, hanno disposto la chiusura delle scuole del territorio della Lunigiana, di ogni ordine e grado. A breve ogni Comune comunicherà l’emissione della relativa ordinanza. Per informazioni sull’allerta, da domani mattina, sono attivi i recapiti: ce.si@ucml it – Tel.0187 408302». Lo ha comunicato pochi minuti fa l’assessore alla Protezione civile dell’Unione dei Comuni e sindaco di Tresana, Matteo Mastrini.

I comuni interessati dal provvedimento sono: Aulla, Pontremoli, Fivizzano, Tresana, Casola, Villafranca, Filattiera, Comano, Zeri, Podenzana, Mulazzo, Fosdinovo, Licciana Nardi, Bagnone.