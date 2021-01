Massa, proseguono i controlli della Polizia: fermati 3 soggetti in possesso di sostanze stupefacenti

MASSA – Continua incessante l’opera delle pattuglie della Polizia di Stato, in linea con le direttive del Questore di Massa Carrara, per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga in città: tre i soggetti controllati nella giornata di ieri trovati in possesso di droga.

Al mattino, in frazione Castagnola, veniva fermato un trentaduenne trovato in possesso di un involucro di cellophane termosaldato contenente 4 grammi di marijuana; la sera, invece, sempre le Volanti della Questura, in viale della Repubblica, identificavano un massese di trentacinque anni che veniva trovato in possesso di un involucro contenente una dose di cocaina.

Anche le pattuglie della Squadra Mobile hanno effettuato un servizio mirato contro lo spaccio, nella zona industriale di Massa, identificando una donna trentacinquenne, che alla vista degli agenti in borghese mostrava evidenti segni d’insofferenza, tanto da insospettire i poliziotti, che procedevano pertanto a perquisizione personale e domiciliare, trovando cosi un involucro di cellophane dove erano nascosti sei grammi di cocaina.

Tutta la droga è stata sottoposta a sequestro, e tutti i soggetti sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa. I servizi di controllo per il contrasto di tale fenomeno proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’impiego anche di pattuglie in borghese, andando a mappare tutte le zone della città.