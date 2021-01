MASSA-CARRARA – Lunedì sulla costa apuana avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1066m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare mosso.

In Lunigiana cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Ricordiamo che, viste le temperature in discesa, per tutto il giorno in Lunigiana è attiva un’allerta gialla per rischio ghiaccio.