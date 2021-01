È morto il dottor Gianluca Berni, Lunigiana in lutto

LUNIGIANA – È morto pochi giorni fa all’età di 72 anni a Pisa, dove era degente in una casa di riposo, il dottor Gianluca Berni. Per oltre 20 anni medico di medicina generale nei comuni lunigianesi di Licciana Nardi e Tresana, Gianluca Berni ha svolto la professione con dedizione, passione e sagacia, lasciando anzitempo l’attività per motivi di salute.

Tutti i colleghi e la Società della Salute della Lunigiana lo ricordano con affetto, «non solo per le doti umane e professionali, ma anche per la coinvolgente vivacità, il dono dell’ironia e quella goliardia pisana assorbita ai tempi dell’Università».