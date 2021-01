Danneggia un’auto e minaccia i poliziotti, arrestato ventenne in zona movida

MARINA DI CARRARA – Un altro arresto in zona movida a Marina di Carrara. Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti e un giovane, classe 2001, è finito in manette per aver danneggiato un veicolo e successivamente ha opposto resistenza e minacciato il personale della polizia che pertanto ha proceduto al suo arresto.

Il ventenne è stato messo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il ragazzo era coinvolto anche nella rissa del 23 dicembre a Marina di Carrara (qui i dettagli). Ha plurimi precedenti per detenzione di droga, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.