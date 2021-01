Ghiaccio sulle strade, De Pasquale: «Attenzione anche nelle zone a valle»

CARRARA – Il sindaco Francesco De Pasquale invita tutti i cittadini a prestare massima attenzione per la possibile formazione di ghiaccio anche sulle strade del piano nel corso del fine settimana. L’invito è stato diramato a seguito di un incontro con il personale del settore Protezione Civile che ha valutato le previsioni meteo per le prossime ore. A preoccupare è la drastica discesa delle temperature che comporterà con un elevato tasso di probabilità la formazione di ghiaccio sulle strade anche nelle zone a valle, soprattutto nelle aree più ombreggiate.

«Abbiamo già predisposto un piano di intervento per lo spargimento del sale che riguarderà la viabilità da e per le frazioni a monte. Non è materialmente possibile effettuare la stessa operazione su tutte le strade del territorio comunale. Per questo invito tutti alla massima prudenza, anche sulla viabilità del piano dove nelle zone ombreggiate è possibile la formazione di lastre di ghiaccio» ha dichiarato il primo cittadino. In particolare l’invito alla cittadinanza e agli automobilisti è quello di prestare la massima attenzione nelle prime ore della giornata e in quelle serali, quando le temperature sono più basse ed è più probabile la formazione del ghiaccio anche a causa delle precipitazioni registrate nelle scorse ore.

Ricordiamo che sul territorio della Lunigiana è attivo fino a tutta la giornata di sabato 16 gennaio un’allerta gialla per rischio ghiaccio.