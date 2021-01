FIVIZZANO – Allarme a Fivizzano (Massa-Carrara) per un bus della Ctt Nord andato a fuoco nella mattinata di ieri. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma l’episodio ha causato non pochi disagi. Il mezzo, poco dopo le 10, si trovava alla fermata di piazza della Liberazione quando, per cause da accertare, ha preso fuoco nella parte posteriore, dove si trova il motore.

Sul posto si sono precipitati con due mezzi i vigili del fuoco del distaccamento di Aulla che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Intervenuti anche i carabinieri. Non è la prima volta che un mezzo dell’azienda del trasporto pubblico locale evidenzia dei problemi importanti legati a malfunzionamenti. Nei mesi scorsi sono stati diversi gli episodi segnalati.