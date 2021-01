AULLA – Furto al centro sportivo Quartieri di Aulla. Un ladro vi si è recato la scorsa notte, danneggiando finestre e porte per portare via l’incasso. Il soggetto fortunatamente è già stato individuato dalle Forze dell’Ordine grazie al sistema di videosorveglianza.

Solidarietà dal Comune, che ha commentato l’accaduto in un post su Facebook: “L’assessore allo Sport Giada Moretti e l’amministrazione tutta esprimono vicinanza all’associazione sportiva Aullese per i danni subiti. L’assessore informa, inoltre, che sarà il Comune a sostenere le spese di riparazione per ripristinare gli infissi del centro sportivo Quartieri andati distrutti”.