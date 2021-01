ZERI – Situazione critica a Zum Zeri per le forti nevicate degli ultimi giorni. Il Soccorso Alpino Toscano è all’opera nel comprensorio del Passo dei due Santi, dove si registrano oltre oltre 2 metri di neve. La stazione di Carrara-Lunigiana è stata impegnata a sgomberare la strada, ad alleggerire i tetti dalla coltre bianca e ad assistere le vetture in difficoltà. In particolare i tecnici hanno prestato assistenza al rifugio situato al Passo dei due santi, completamente ostruito.

«Si continua a monitorare la situazione – ci dicono dal Soccorso Alpino – che vede un marcato pericolo valanghe lungo le strade di accesso. Queste sono state pulite ma risultano aperte parzialmente, con una sola corsia, con ghiaccio vivo alla base. Adesso non sta nevicando ma la situazione rimane molto critica».