«Vigili massesi non pagati per i servizi anti-covid e sul comandante permane l’immobilismo»

Si fa presente che, il 7/09/2020 a seguito di malcontento fra gli operatori della polizia municipale, veniva convocata una riunione ove si apriva uno stato di agitazione, relativo all’ordine di servizio nr. 7 (programmazione ferie), doppie timbrature, pagamento spettante per il sevizio di OP espletato periodo marzo / maggio, servizio esterno non retribuito.

Il 29/10/2020 in videoconferenza, si apriva un confronto con il sindaco, il capo di gabinetto e le organizzazioni sindacali sui punti segnalati, si faceva presente, che ancora ad allora, come oggi, non sono stati pagati gli emolumenti relativi all’Ordine Pubblico previsto dal Dpcm per il Covid, relativo al periodo marzo/maggio, di cui il Capo di Gabinetto Daniele Pepe si era preso l’onere di provvedere, ma ancora più grave, non sono stati retribuiti i servizi esterni, espletati in quel periodo, e neanche quelli espletati fuori dal periodo, come da Ccnl e relativi Dpcm.

Per correttezza, si espone che in quella videoconferenza si era portato a conoscenza al sig. Sindaco, che il Dirigente pro tempore, obbligava i componenti della Polizia municipale a timbrare più volte, nonostante ci fosse, un programma di servizio, i rapportini dettagliati del servizio svolto esterno, e non si comprendeva perché si doveva timbrare per ben 3 volte, ossia: 1) apri porta ; 2) rilevazione presenza di entrata in sevizio e a fine turno di uscita; 3) rilevazione presenza di uscita in sevizio, e nuovamente in entrata; 4) rapportino dettagliato del servizio svolto esterno. Questa tipologia di controllo è eccessivo e non è prevista da alcuna norma ne contrattuale né di legge, oltretutto, non se ne comprende l’opportunità. Il Sindaco a seguito delle contestazioni delle OOSS comprendeva che effettivamente non aveva alcun senso, dato la tipologia tipica della polizia locale, per cui dichiarava, che non doveva svolgersi più la doppia timbratura, ma che bastava esclusivamente la tipologia del sevizio, la timbratura di entrata e uscita e il rapportino finale. Come tutti i comandi di Italia.