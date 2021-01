Compra droga con la mancetta della Befana, 15enne nei guai. Denunciato il pusher

CARRARA – La Polizia di Stato del Commissariato di Carrara negli ultimi giorni ha effettuato intensi servizi di controllo del territorio mirati al contrasto al traffico di sostanza stupefacente. I controlli, negli ultimi giorni in cosiddetta zona rossa, hanno interessato tutto il territorio comunale, con particolare riguardo a Marina di Carrara, ad Avenza e al centro cittadino, dove ultimamente sono state registrate criticità.

In particolare, il 5 gennaio scorso un minorenne di 15 anni, residente a Carrara, veniva notato dagli agenti del Commissariato tenere un comportamento sospetto e per tale ragione, previo contestuale avviso ai genitori, sottoposto a un controllo di polizia, all’esito del quale veniva trovato in possesso di oltre 5 grammi di hashish, acquistati con la mancetta ricevuta in regalo per l’Epifania, come verificato dai successivi accertamenti svolti dai poliziotti. Il minore veniva pertanto affidato agli esercenti la potestà genitoriale e segnalato in Prefettura per la detenzione della sostanza stupefacente.

Il giorno successivo, durante la festività dell’Epifania, nel cuore del centro storico di Carrara, veniva sottoposto a controllo un giovane ventenne, il quale si dimostrava da subito insofferente alla presenza degli operatori di Polizia. All’esito del controllo venivano rinvenuti e sequestrati oltre 6 grammi di hashish, suddivisi in involucri trasparenti pronti per la vendita al minuto, oltre a diverse altre buste di nylon vuote e ad una somma di denaro, verosimile profitto dello spaccio di stupefacente.

Per tali ragioni il pusher veniva deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria sia per la detenzione di sostanza stupefacente a evidente fine di spaccio e sia per oltraggio a pubblico ufficiale, a seguito delle minacce e delle ingiurie rivolte agli operatori nel corso del controllo di Polizia.