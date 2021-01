Epifania con allerta su Massa-Carrara. E in Lunigiana codice arancione per neve

MASSA-CARRARA – L’allerta meteo non abbandona la provincia di Massa-Carrara. Il codice giallo per rischio idrogeologico sarà attivo anche fino alle 23.59 di domani, mercoledì 6 gennaio su tutto il territorio. Per quanto riguarda la Lunigiana invece l’allerta per neve diventa arancione. Di seguito le previsioni così come riportate nel bollettino della Protezione civile.

Un’area di bassa pressione associata ad aria fredda di origine artica-marittima manterrà condizioni di instabilità fino a domani, mercoledì. Possibili nevicate a bassa quota.

PIOGGIA: tra il pomeriggio di oggi e la sera di domani, mercoledì, cumulati medi significativi sulle province centro-settentrionali, non significativi altrove. Cumulati massimi non elevati. TEMPORALI: nella prima parte di domani, mercoledì, possibili isolati temporali sulla costa.

NEVE: l’allerta arancione per neve viene emessa in considerazione delle criticità già in essere e dei fenomeni previsti. Fin al tardo pomeriggio di domani, mercoledì, possibili nevicate a quote collinari (200-500 metri) nelle zone interne in attenuazione dalla sera. Accumuli previsti: 5-10 cm in collina (200-600 m), superiori ai 10 cm sui settori di nord ovest (Lunigiana, S1, S2, B e R1); in montagna (sopra i 600 m), cumulati fino a 20-30 cm, o localmente superiori sui rilievi di nord ovest.