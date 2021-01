Un cortocircuito e la casa va a fuoco, 64enne intossicato al pronto soccorso

CARRARA – Paura questa mattina a Carrara per un incendio scoppiato in un’abitazione di via Perticata. L’allarme è scattato intorno alle 12 quando, a causa di un cortocircuito, il contatore dell’energia elettrica avrebbe preso fuoco, scatenando il rogo.

I fumi della combustione hanno investito un 64enne che è stato soccorso dall’automedica e dall’ambulanza del 118. L’uomo è stato trovato in uno stato di insufficienza respiratoria e per questo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale delle Apuane in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco che sono intervenuti con due mezzi per lo spegnimento dell’incendio e la relativa bonifica.