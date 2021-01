MASSA-CARRARA – La nuova settimana si apre come si è conclusa quella vecchia, all’insegna del maltempo sulla provincia di Massa-Carrara. Sulla costa avremo nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 3.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1111m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso.

In Lunigiana nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 4.4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1089m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

Ricordiamo che fino alle 23.59 è attiva un’allerta meteo gialla in tutta la provincia per rischio idrogeologico e per rischio neve nella sola zona della Lunigiana.