Brutto incidente sulla A12, giovane trasportata al Noa in codice rosso

MASSA – Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A12 nei pressi del casello di Massa. Un’auto alla cui guida si trovava una giovane di 29 anni intorno alle 13.45 stava transitando all’altezza della Partaccia quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della vettura ed è andata a sbattere contro il guardrail.

L’impatto è stato piuttosto violento e la giovane ha riportato un trauma cranico commotivo e un ematoma al volto, ma non ha mai perso conoscenza anche se di quanto accaduto pochi istanti prima non ricordava nulla. Inizialmente, vista la gravità dell’incidente, era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso ma poi il medico ha ritenuto di trasferire in ambulanza la 29enne all’ospedale delle Apuane in codice rosso.

L’incidente ha causato non pochi problemi al traffico. Sul posto oltre ai soccorritori del 118 si sono recati anche gli agenti della polizia stradale, che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro, e gli addetti della Società Autostrade.