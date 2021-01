Sulle apuane

Sfondano il finestrino e rubano l’attrezzatura di salvataggio: disavventura per un volontario del Soccorso Alpino foto

È successo al Passo del Vestito a un soccorritore massese. Il Sast: «Un episodio incivile. Mettiamo in guardia alpinisti e appassionati e preghiamo di denunciare in caso venissero a conoscenza di materiale in vendita di sospetta provenienza»

FOTO D' ARCHIVIO