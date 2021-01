Maltempo senza fine su Massa-Carrara: l’allerta gialla prosegue anche lunedì

MASSA-CARRARA – Continua il maltempo su Massa-Carrara. La sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso a fino alle 23.59 di lunedì 4 gennaio l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore sull’intera provincia apuana. Inoltre nella sola zona della Lunigiana, è stata confermato anche per domani il codice giallo per rischio neve.

Oggi, domenica, e domani, lunedì, ancora vasta zona depressionaria sul Ligure e Tirreno con tempo instabile e a tratti perturbato.

PIOGGIA: oggi, domenica, precipitazioni sparse e intermittenti, localmente a carattere di rovescio o breve temporale, più probabili e frequenti in Appennino e sulle zone occidentali della regione. Cumulati medi e massimi non significativi ovunque. Domani, lunedì, precipitazioni sparse e intermittenti, localmente a carattere di rovescio o breve temporale, più frequenti sul nord-ovest e sulle zone meridionali della regione. Cumulati medi significativi su parte del nord-ovest, sull’Arcipelago e sulla costa grossetana, non significativi altrove. Massimi non elevati ovunque.

TEMPORALI: oggi, domenica, e domani, lunedì, possibili isolati temporali sull’Arcipelago, le zone costiere e quelle limitrofe. Occasionali colpi di vento e grandinate.

VENTO: domani, lunedì raffiche di Libeccio fino a 60-80 km/h su Arcipelago a sud di Piombino.

MARE: domani, lunedì, mare molto mosso sull’Arcipelago meridionale.

NEVE: oggi, domenica, nevicate con accumuli fino a poco abbondanti a quote di montagna (900-1000 metri). Domani, lunedì, nevicate con accumuli fino a poco abbondanti a quote di montagna (700-800 metri).