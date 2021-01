TOSCANA – A Massa-Carrara sarà allerta gialla per rischio idrogeologico e neve fino alle 23.59 di domani, domenica 3 gennaio. Lo segnala la Regione Toscana attraverso il Centro Funzionale Monitoraggio Meteo idrologico idraulico (Lamma).

Su tutto il territorio della provincia (così come in tutta la regione) il codice giallo è connesso al rischio idrogeologico idraulico reticolo minore, mentre in Lunigiana si estende anche al rischio neve.