Frana in via Carriona, intervengono i vigili. Un cittadino: «A quando il ripristino del muro di contenimento?»

CARRARA – Le piogge importanti di questi ultimi giorni hanno portato in via Carriona, località Stabbio, ad un lieve smottamento di una collina che ha invaso parte della carreggiata. E’ accaduto nella notte del 29 dicembre e nella giornata successiva la Polizia Municipale, dopo aver transennato la zona, ha provveduto immediatamente e completato l’intervento di messa in sicurezza. La circolazione tuttavia non è stata compromessa, pertanto la strada è rimasta completamente aperta.

La vicenda ha sollevato qualche polemica, come quella di un nostro lettore nei confronti dell’operato dell’amministrazione di Carrara: “Come volevasi dimostrare l’incuria di via Carriona località Stabbio ha portato, dopo le prime e serie piogge importanti, ad uno smottamento di una collina. Forse se questo smottamento dovesse impedire il transito ai camion dei signori del marmo, potremmo vedere come le autorità comunali si apprestino al ripristino del muro di contenimento della collina. La previsione più funesta è invece che in settimana riavremo forti piogge con il pericolo del crollo di ulteriori massi e terra con conseguenze di disagio per tutti i residenti di tale zona. Ecco come hanno mantenuto la promessa elettorale i 5S: “Le periferie non saranno dimenticate”. Il comune ha stanziato quattrini per asfaltare e rifare marciapiedi, ma di via Carriona non vi è nessun fondo”.