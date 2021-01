Addio a Daniela Donnini, nota insegnante di educazione fisica di Carrara

CARRARA – Si è spenta a 65 anni dopo una lunga malattia Daniela Donnini, nota insegnante di educazione fisica ai licei Repetti e Marconi di Carrara. Una donna brillante, forte e piena interessi. Così un amico la ricorda l’amico Enzo Tinarelli, docente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, in un lungo post sul suo profilo Facebook: “Daniela è stata amica “acquisita” per la mia frequentazione del grande amico pittore Graziano Guiso, perché moglie inseparabile in ogni vicenda della sua vita. Daniela già dall’estate 2019 aveva cominciato ad accusare dolori che avevano richiesto visite e analisi in vari centri specializzati prima di essere identificata quale malattia subdola e in più, rarissima, con un “verdetto di vita temporale, inesorabile”, che lei sorprendentemente, per la forza sua innata, aggiunta alle doti di grande atleta e sportiva, ha superato la triste previsione “dandosi un traguardo psicologico” fino a giungere al nuovo anno 2021. E così è stato. Aggravatasi progressivamente ma con apici di piccole riprese é sempre stata lucida fino a pochi giorni fa”.

“Donne così attive se ne trovano poche -scrive ancora l’amico -. Viaggi culturali in Italia e all’estero perché mai sazia di cultura e interessi, ma soprattutto le scalate in sentieri di montagna del CAI Alpino, di cui lei conosceva ogni deviazione, tempi, difficoltà ai quali percorsi il marito Graziano e il sottoscritto, (e vari amici), eravamo spesso a lei accodati! Starle al passo di sentiero era faccenda da allenati! E non di “golosi forchettari” come noi compari, con la scorta nello zaino appesantito più da focacce che da ricambi stagionali!”

Daniela lascia il marito Graziano Guiso e tre figli, oltre a una comunità di studenti e insegnanti a lei molto affezionati.

I funerali si svolgeranno lunedì 4 gennaio nella chiesa della Madonna del Cavatore a Bonascola.