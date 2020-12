MASSA – In diversi a Massa intorno alle 15.30 di oggi, martedì, hanno avvertito una lieve scossa di terremoto. Il sisma di entità medio-alta (4,4 gradi della scala Richter) è avvenuto alle 15.36 a Salizzole in provincia di Verona. Circa 160 chilometri di distanza in linea d’aria dalla costa apuana ma, evidentemente, sufficienti per avvertire la scossa, seppur in maniera leggera.