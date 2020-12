Muore a 71 anni l’editore Umberto Roffo, il cordoglio dell’Anpi di Massa

MASSA – L’Anpi sezione di Massa, annuncia con profondo cordoglio la scomparsa «dell’antifascista e amico Umberto Roffo di 71 anni. Umberto fervente antifascista e democratico, conosciuto e stimato da tutti a Massa per la sua attività di piccolo editore, con la Casa Editrice Memoranda, per il quale ha collaborato con la sezione Anpi di Massa, stampando molte pubblicazioni sulla storia della Resistenza e Lotta di Liberazione nella nostra città. «Umberto uomo sensibile e grande idealista era uno degli ultimi sognatori, lottando per tutta la vita per l’affermazione degli ideali di Libertà, Giustizia e Pace» ricorda l’associazione nazionale partigiani d’Italia».

L’Anpi nell’esprimere alla famiglia, le proprie condoglianze, invita «gli iscritti, i partigiani, gli antifascisti e i democratici tutti, a partecipare alla cerimonia funebre laica, in programma per il giorno mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 14 presso il Piazzale Partigiani di Massa (ex deposito del Cat) davanti all’entrata della mostra della Resistenza Città di Massa 1943-1945. La salma che attualmente è esposta presso l’obitorio del Noa, proseguirà poi per il Cimitero di Trebbiano nel comune di Arcola, provincia di La Spezia».