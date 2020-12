MASSA-CARRARA – Non accenna a una tregua il maltempo che sta flagellando la provincia di Massa-Carrara (qui un articolo con foto sui danni provocati) e per questo prosegue l’allerta per rischio idrogeologico e mareggiate. La Protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per rischio idrogeologico fino alle 23.59 di mercoledì 30 dicembre 2020, mentre quello per mareggiate si fermerà alle 23.59 di oggi, martedì 29 dicembre. Di seguito i fenomeni previsti nelle prossime ore, così come riportati dal bollettino della Protezione civile.

La nostra regione continua ad essere interessata dal transito di sistemi perturbati.

PIOGGIA: nel pomeriggio e nella serata di oggi martedì, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o occasionalmente di temporale, possibili ovunque, più frequenti sulle zone occidentali; si prevedono cumulati medi significativi sulle zone occidentali con massimi non elevati. Anche nel corso della giornata di domani, mercoledì, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o occasionalmente di temporale, possibili ovunque, più frequenti sulle zone occidentali in particolare lungo la costa; si prevedono cumulati medi medi significativi sulle zone occidentali con massimi non elevati.

TEMPORALI: oggi, martedì, e domani, mercoledì, possibilità di temporali sparsi.

MARE: oggi, martedì, mare ancora agitato sui bacini settentrionali, in attenuazione.