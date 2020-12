MASSA – Questa mattina alle 11.30 circa, in via Pernice a Romagnano, un uomo è caduto accidentalmente in una piana mentre svolgeva lavori ordinari in un terreno collinare sconnesso, riportando un trauma ad una gamba.

Immediato l’intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Massa-Carrara per il trasporto dell’uomo con barella toboga.