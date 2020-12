Maltempo, allerta gialla per rischio idrogeologico prolungata per tutto martedì

MASSA-CARRARA – È stata prolungata fino alle 23.59 di domani, martedì 29 dicembre, l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su tutta la provincia di Massa-Carrara. Il codice giallo per rischio vento e mareggiate, invece, sarà attivo fino alle 12 di martedì 29. L’ha deciso la Protezione civile regionale. Riportiamo di seguito le previsioni delle prossime ore.

PIOGGIA: oggi, lunedì, piogge sulle zone interne e sulla costa centro-meridionale, occasionalmente a carattere di rovescio o breve temporale. Cumulati localmente abbondanti. Quota neve sui 1000 metri in Appennino, 1200 metri sull’Amiata. Domani, martedì, precipitazioni abbondanti sulle zone settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale, poco abbondanti altrove. Quota neve intorno a 1000-1200 metri in abbassamento a 800-900 metri in serata-nottata.

TEMPORALI: possibilità di isolati e brevi temporali.

VENTO: oggi, lunedì, venti forti meridionali con raffiche sui 90-100 km/h sulla costa e zone collinari e 100-150 km/h sui crinali Appenninici. Domani, martedì, vento forte di Libeccio sulle zone settentrionali e sui crinali.

MARE: mare agitato.

NEVE: neve fino a temporaneamente 800-1000 metri con accumuli poco abbondanti.