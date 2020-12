Addio al partigiano combattente Francesco Giusti, il cordoglio dell’Anpi di Massa

MASSA – La sezione di Massa dell’Anpi, annuncia con profondo cordoglio la scomparsa del partigiano combattente Francesco Giusti di 96 anni. Francesco Giusti ha aderito subito dopo l’8 settembre 1943, ai primi gruppi di partigiani, che combatterono sulle Alpi Apuane, facendo parte del gruppo “Patrioti Apuani”. «Fervente antifascista e democratico – ricorda l’Anpi – conosciuto e stimato da tutti e in particolare nella frazione di Castagnara, dove abitava, è sempre stato in prima fila nella lotta per la difesa dei lavoratori e della democrazia».

La sezione Anpi di Massa, nell’esprimere alla famiglia, le proprie condoglianze, invita «gli iscritti, i partigiani, gli antifascisti e i democratici tutti, a partecipare ai funerali, in programma per martedì 29 dicembre 2020, alle ore 15, dall’obitorio del Noa per la Chiesa di Cristo Re in Castagnara. Ciao Francesco e che la terra ti sia lieve».