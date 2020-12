Meteo in peggioramento su Massa-Carrara: lunedì è allerta arancio per vento e mareggiate

MASSA-CARRARA – Condizioni meteo in peggioramento su Massa-Carrara. Per questo la Protezione civile regionale ha emesso un allerta arancio per rischio vento e mareggiate valido dalle 8 alle 13 di lunedì 28 dicembre. Da mezzanotte (di oggi) alle 8 di domani, invece, l’allerta sarà gialla. Inoltre da mezzanotte alle 23.59 di lunedì l’avviso di criticità sarà giallo per rischio idrogeologico su tutta la provincia. Di seguito le previsioni delle prossime ore così come riportate dal bollettino della Protezione civile.

Dalla sera di oggi, domenica, nuovo intenso peggioramento a partire dal nord ovest della regione.

PIOGGIA: oggi, domenica, precipitazioni sparse dalla sera sui settori di nord ovest con cumulati medi non significativi e massimi puntuali non elevati.

Domani, lunedì, piogge diffuse, con cumulati medi ovunque significativi e massimi puntuali elevati in particolare sulle zone di nord ovest.

TEMPORALI: oggi, domenica, nulla da segnalare.

Domani, lunedì, possibili occasionali temporali più probabili sul settore occidentale.

VENTO: dalla sera di oggi vento di Libeccio in intensificazione con forti raffiche.

MARE: oggi, domenica, moto ondoso in aumento a nord di Capraia con mare molto mosso in serata.

Domani, lunedì, mari agitati o molto agitati.

NEVE: oggi, domenica, possibili deboli nevicate dalla tarda serata sulle zone settentrionali (in particolare nord ovest) oltre i 400-600 metri di quota e occasionalmente a quote inferiori. Accumuli inferiori a 5 cm in collina.

Domani, neve solo temporaneamente sotto i 1000 metri dell’Appennino settentrionale con accumuli massimi intorno ai 5 cm.