MASSA – Occhi felici ed emozionati, una giusta dose di entusiasmo e un lungo applauso appena avvenuta la prima vaccinazione. Si respirava quest’aria stamani, domenica 27 dicembre 2020, all’interno dell’ospedale delle Apuane di Massa, dove sono avvenute le prime somministrazioni di vaccino anti-covid, quello della Pfizer-Biontech, come successo nel resto d’Italia. I vaccini sono stati portati dal personale Gsv scortato da uomini della polizia, che hanno accompagnato la borsa frigo con il prezioso carico fino al frigorifero, che poi è stato richiuso con un lucchetto come da procedura. Prima di iniziare con le operazioni di vaccinazione il personale sanitario ha ripercorso in un briefing tutte le complesse procedure da compiere.

Il primo vaccinato di Massa-Carrara è stato il dottor Guido Bianchini, responsabile del reparto covid del Noa (qui le sue dichiarazioni), la seconda una psicologa, la dottoressa Michela Zanetti. Tra gli infermieri, la prima è stata Maria Laura Lucchesi. Insieme a loro altri 42 operatori sanitari apuani, oggi hanno ricevuto la prima dose. Si tratta, in tutto, di 12 medici, 1 psicologa, 8 infermieri, 7 oss, 5 ostetriche, 5 tecnici di laboratorio, 4 tecnici di radiologia, 1 tecnico di neuro fisiopatologia e 2 gesat.

La seconda, il cosiddetto richiamo, dovrà avvenire tra venti giorni e una settimana dopo il vaccinato sarà immune dal coronavirus Sars-Cov-2: «L’immunizzazione avviene in un mese» ha specificato Giuliano Biselli, direttore del Noa. La prima vaccinazione, somministrata dal personale infermieristico, si è svolta al primo piano dell’ospedale, dove il farmaco è arrivato puntuale come da programma. Presenti, oltre ai medici, anche i rappresentanti delle istituzioni locali: il consigliere regionale del Pd, Giacomo Bugliani, il sindaco di Massa, Francesco Persiani, e Angelo Zubbani, ex sindaco di Carrara di fresca nomina a consigliere del presidente della Regione per le vaccinazioni in Toscana.

«Oggi è una giornata storica: iniziamo il percorso verso il ritorno alla normalità. L’impatto sul nostro sistema sanitario sarà notevolmente inferiore grazie al vaccino – ha dichiarato Biselli – L’adesione tra il personale sanitario è stata ampia in una provincia particolarmente toccata anche durante questa seconda ondata, che non ci ha colti impreparati. Ho visto il nostro personale contento, emozionato e adesso, dopo le prime dosi, anche un po’ rilassato. Dai primi di gennaio – ha aggiunto il direttore dell’ospedale – la campagna inizierà a tambur battente e riguarderà anche gli ospedali della Lunigiana e le Rsa del territorio». Riguardo la situazione covid all’interno del Noa, invece, Biselli ha chiarito che la situazione è «stabile e in miglioramento da tre settimane. Gli accessi al pronto soccorso stanno calando e alcuni setting assistenziali sono stati convertiti da covid a no-covid».

Nei prossimi giorni proseguirà la prima fase della campagna vaccinale, che vedrà coinvolti – oltre agli operatori del servizio sanitario regionale – gli ospiti e il personale delle Rsa delle case di cura, del volontariato, degli studi dentistici, delle farmacie, dei servizi appaltati.

«Ho notato un bel clima solidale e volti distesi – ha affermato Zubbani – Questa prima giornata è andata secondo il cronoprogramma». Poi l’ex sindaco ha spiegato il suo nuovo ruolo: «Il presidente Giani mi ha chiesto una consulenza speciale sulla sanità, chiedendomi in questo periodo di seguire la campagna di vaccinazione. La Regione deve essere sempre presente nei punti di somministrazione, anche per segnalare eventuali difficoltà».

«Una giornata bella e positiva – ha aggiunto Bugliani – che ci dà un segnale di speranza. Il vaccino aiuta anche il nostro spirito e ci fa vedere la luce in fondo al tunnel. Emblematico che i primi due vaccinati apuani siano stati un medico e una psicologa: due figure in prima linea durante l’emergenza per tutelare la nostra salute fisica e psichica». «Stiamo vivendo un momento storico – ha dichiarato alla Voce Apuana il sindaco Persiani – È stato un piacere notare l’entusiasmo negli occhi degli operatori sanitari. È un momento di svolta per tutti e soprattutto per i più fragili. Sono sicuro che il nostro sistema sanitario saprà affrontare questa fase di vaccinazione e tornare alla normalità».