Prima operazione completata: il primo medico apuano a ricevere il vaccino contro il Covid-19 è il dottor Guido Bianchini, responsabile Covid in medicina. Ecco le sue prime parole: “Sono contento che sia iniziata questa operazione, la aspettavamo ed è arrivata anche un po’ in anticipo rispetto alle aspettative. Questo ci fa molto piacere e ci contiamo molto. Finora abbiamo cercato di limitare i danni, facendo tutto il possibile per salvare vite. Adesso facciamo un passo importante: passiamo alla prevenzione, all’evitare che la gente si ammali. Come mi sento dopo il vaccino? Benissimo. Stasera sarò di guardia, farò la notte. Perciò mi devo per forza sentire bene”.

MASSA – Stanno per essere vaccinati i primi 45 operatori sanitari della provincia di Massa-Carrara. Le prime 620 dosi in Toscana sono arrivate questa mattina alle 8 all’Ospedale di Careggi. Una parte di queste, intorno alle 10.15, è giunta all’Ospedale Apuane, dove a breve prenderà il via la vaccinazione. Un momento storico nella lotta al Coronavirus.

Nella lista dei primi vaccinandi a Massa ci sono Guido Bianchini, responsabile Covid in medicina, Alberto Baratta direttore della terapia intensiva, e Enrico Isoppi, noto chirurgo. Sono 1116, in tutto, i prenotati nella provincia apuana.