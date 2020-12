MASSA-CARRARA – Un Natale che difficilmente ci dimenticheremo. Le misure restrittive che hanno riportato Massa-Carrara e tutta Italia in zona rossa hanno trasformato i centri più frequentati della provincia in città fantasma. La galleria di foto che qui pubblichiamo con le immagini scattate a Massa e Marina di Carrara tra la sera del 24 dicembre e la giornata del 25 non lascia spazio a dubbi: il nuovo decreto del governo ha determinato gli effetti voluti.

I bar e i ristoranti chiusi, le passeggiate sul lungomare transennate e la generale situazione di diffusione del contagio hanno scoraggiato il tipico passeggio delle giornate festive. In giro solo qualche persona con il cane al guinzaglio, pochissime auto e qualche pattuglia di vedetta per le strade. È il Natale apuano al tempo del covid.