Marina di Massa, si ustiona gravemente: anziano trasferito a Cisanello in codice rosso

MARINA DI MASSA – Allarme poco dopo le 7.30 di oggi 26 dicembre a Marina di Massa per un anziano di 84 anni rimasto ustionato per cause in corso di accertamento. Il 118 è intervenuto in via Casamicciola, per soccorrere l’uomo che ha riportato ustioni di una certa gravità sul corpo (quando è stato soccorso era comunque cosciente) ed è stato portato con l’elisoccorso Pegaso, in codice rosso, all’ospedale Cisanello di Pisa. Intervenuti, oltre ai mezzi del 118, anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.