Botte di Natale, denunciati i quattro giovani protagonisti della rissa a Marina di Carrara

CARRARA – Nei giorni di transizione da zona gialla a zona rossa, tra il 21 ed il 23 dicembre, le pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Municipale, come disposto in sede di tavolo tecnico presieduto dal Questore di Massa-Carrara, si sono dedicate ai controlli anti assembramento nelle zone del centro storico della città di Carrara e nelle zone di Avenza e di Marina di Carrara.

Le volanti stazionavano in piazza Inglostad al fine di prevenire situazioni critiche, effettuando pattuglie appiedate attraversano via Genova, via Venezia e via Rinchiosa al fine di verificare possibili situazioni di tensione, riscontrando la presenza di molti giovani tutti con indosso le mascherine.

Nel tardo pomeriggio di ieri, su segnalazione pervenuta alla Sala Operativa del Commissariato di Carrara, relativa ad una lite presso la galleria di via Rinchiosa, la pattuglia della Squadra Volante, unitamente a due pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Municipale, si recava sul posto.

Al termine dell’attività venivano identificati quattro giovani, tre dei quali già conosciuti alle forze dell’ordine per essere stati già denunciati per analoghi episodi, uno dei quali, peraltro, sottoposto anche alla misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore di Massa-Carrara. I quattro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.