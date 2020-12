MARINA DI CARRARA – Una rissa in pieno centro a Marina di Carrara. La zona è la solita, quella della movida che durante la scorsa estate era balzata all’onore delle cronache nazionali con le aggressioni di diversi giovani nei confronti delle forze dell’ordine. Ed è la stessa zona di un’altra accesa lite avvenuta un paio di giorni fa.

Oggi, ultimo giorno di “libertà” prima dell’attivazione della zona rossa decisa dall’ultimo decreto del governo, tanti giovani si sono riuniti (e assembrati) in via Rinchiosa per festeggiare, sembrerebbe, l'”ultimo dell’anno”, viste le restrizioni dovute al coronavirus che non permetteranno quest’anno i tradizionali festeggiamenti di San Silvestro. Fatto sta che, per cause da chiarire, intorno alle 17.30, poco prima della chiusura dei locali, è scoppiata una rissa tra giovani. Probabilmente i fumi dell’alcol hanno catalizzato gli animi e da qui è nata una furibonda lite che avrebbe causato anche dei feriti.

Foto 2 di 2



L’allarme alla polizia è stato lanciato da qualche passante e sul posto si sono precipitate le pattuglie del Commissariato di Carrara, impegnate sul territorio insieme a carabinieri e polizia municipale per i servizi anti-assembramento. Al loro arrivo sul posto della rissa però, sembra che il peggio fosse già passato e dei responsabili non vi era traccia. Al momento quindi arresti o denunce non sono scattati, ma sarebbero in corso le analisi dei filmati ripresi dalle telecamere della videosorveglianza per risalire ai responsabili.