Motocross sui sentieri di confine, centauri sanzionati dai carabinieri

LUNIGIANA – Nell’ambito di un piano di controlli sul transito abusivo fuoristrada, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Borghetto Vara (La Spezia), hanno sorpreso e sanzionato motocrossisti che stavano percorrendo un sentiero vicino all’alta via dei Monti Liguri, posto a confine tra i Comuni di Rocchetta Vara e Zeri (Massa-Carrara). Per il transito fuoristrada è prevista una sanzione amministrativa di circa 100 euro per la legge regionale ligure e di circa 170 euro per la legge regionale Toscana.

I controlli proseguono. Numerose sono le conseguenze negative del transito di motoveicoli su sentieri, in particolare si segnalano il disturbo della fauna ed i dissesti idrogeologici originati dall’erosione delle acque che si incanalano lungo le scie di transito.