Dà in escandescenze alle poste: danneggia il plexiglas e minaccia l’impiegata. Interviene la Polizia

MASSA – Intorno alle 17.45 di oggi, 22 dicembre, diverse volanti della Polizia di Stato sono intervenute alle Poste di Massa Centro (via Eugenio Chiesa) per fermare un soggetto che stava dando in escandescenze. Alla richiesta di un’impiegata di attendere il suo turno fuori nel rispetto delle norme anti-covid, l’uomo si è scatenato finendo per danneggiare una barriera in plexiglas. All’arrivo della Polizia il soggetto è stato identificato: si tratta di un cittadino italiano origini napoletane, noto alle forze dell’ordine per precedenti penali.

Immediatamente allontanato, scatterà per lui la denuncia per danneggiamenti e per le minacce nei confronti dell’impiegata.