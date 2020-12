Infiltrazioni e copiose perdite d’acqua, chiusa la scuola Don Milani di Ronchi

MARINA DI MASSA – Chiusa la scuola Don Milani di Ronchi a causa di una copiosa perdita d’acqua. Lo ha deciso il sindaco di Massa, Francesco Persiani, con un’ordinanza datata 18 dicembre ma che Palazzo civico ha comunicato poco fa agli organi di informazione. «A seguito – è scritto nel documento – di una segnalazione inerente una perdita del tubo di adduzione dell’acquedotto all’interno dell’area del fabbricato sede della scuola media inferiore a tempo pieno “Don Lorenzo Milani”, sito in via Pisa n.18, i tecnici della ditta di manutenzione incaricata dall’amministrazione comunale hanno riscontrato è una perdita di acqua alquanto consistente, proveniente, che sta deteriorando il pavimento».

L’ufficio tecnico, preso atto della situazione «ha valutato – prosegue l’ordinanza – che gli interventi necessari a risolvere detta criticità consistono in opere di demolizione di parte del pavimento, per individuare il tratto di tubazione deteriorato, nella sostituzione di esso e nel susseguente ripristino della pavimentazione. Rilevato che, secondo quanto dichiarato dai tecnici comunali, tali operazioni devono necessariamente essere effettuate previa chiusura straordinaria della scuola, programmata per il giorno di sabato 19 e di lunedì 21 dicembre 2020».

Per questo motivo e per evitare «situazioni pregiudizievoli per l’incolumità delle persone» il sindaco ha ordinato «la sospensione delle attività didattiche all’interno dalla scuola dei Ronchi, con chiusura dell’edificio all’utenza e divieto di accesso ai soggetti non autorizzati, al fine di consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria all’interno dell’immobile; la riapertura dell’edificio e la ripresa dell’attività didattica avverrà a seguito della conclusione di detti interventi, che sarà debitamente comunicata agli interessati; durante l’esecuzione delle operazioni sopra citate nessun soggetto non autorizzato potrà accedere all’interno dell’edificio. Resta esclusa ogni responsabilità dell’amministrazione comunale in caso di danni a persone e/o a cose correlata alla realizzazione dei lavori in argomento».