LA SPEZIA – Anche quest’anno, nel periodo delle festività natalizie, in cui aumenta il consumo di generi alimentari, la Polizia Stradale della Spezia, unitamente all’ASL 5 – S.C. Igiene degli Alimenti, è impegnata nel controllo dei trasporto dei prodotti destinati alle nostre tavole, per verificare la “filiera” di trasporto e la corretta conservazione dei prodotti. Tra gli altri, il 16 dicembre u.s., è stato controllato un autocarro isotermico condotto da un 41enne, residente nella provincia di Massa-Carrara, che trasportava latticini, salumi, prodotti ittici e funghi. Gli operatori hanno subito notato che l’interno del vano frigorifero si presentava in condizioni igieniche non idonee al trasporto alimentare, con ristagni di acqua sul pavimento e muffa, scaffalature non sanificate; la merce, inoltre, era priva delle etichette necessarie alla loro “tracciabilità” e molti degli articoli erano addirittura privi di qualsiasi confezionamento. Il personale dell’Asl 5 non poteva che confermare che il trasporto stava avvenendo in violazione della prevista normativa, in assenza di corretta conservazione e di tracciabilità dei prodotti.

La merce, circa 71 chili, è stata quindi ritenuta dallo stesso personale Asl non più idonea alla vendita e sottoposta a vincolo sanitario tramite sequestro; al conducente sono state contestate sanzioni, per le predette violazioni, per un importo complessivo di 2500 Euro.

Foto 2 di 2



Regolari gli altri mezzi sottoposti a controllo. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni sulle tratte stradali e autostradali della provincia.