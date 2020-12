Tragedia a Massa: 62enne muore travolto da due auto mentre attraversa la strada

MASSA – Tragedia a Massa: nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 20 dicembre, un uomo di 62 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da due auto in via Marina Vecchia. Immediato l’intervento del 118, ma le ferite della vittima erano troppo gravi e non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

L’uomo è stato investito da due auto in successione. La prima lo ha colpito e fatto cadere a terra, l’altra lo ha travolto. Traffico bloccato per almeno due ore. Sarà compito della Polizia Municipale, adesso, ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.