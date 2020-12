PONTREMOLI – Si è spento nella sua casa di Pontremoli all’età di 78 anni l’onorevole Enrico Ferri, magistrato e politico. Era malato da tempo. Esponente di Psdi (di cui fu anche segretario), Forza Italia e Udeur, fu anche ministro dei Lavori pubblici del governo De Mita, carica ricoprendo la quale fissò a 110 chilometri orari il limite di velocità in autostrada. Fu anche europarlamentare e a più riprese sindaco di Pontremoli. Era padre dei politici Cosimo (parlamentare di Italia Viva) e Jacopo Ferri (già consigliere regionale e oggi consigliere comunale di Forza Italia).

Ed è proprio il partito azzurro a esprimere il suo cordoglio: «Con Enrico Ferri se ne va un grande protagonista della vita politica nazionale. Un rappresentante unico della nostra terra, un uomo buono e al tempo stesso ricco di talento. Ministro dei 110, onorevole come tutti noi lo chiamavamo, ma anche e soprattutto sindaco di Pontremoli. Enrico lascia una traccia indelebile nei nostri cuori. Al figlio Jacopo, nostro riferimento, amico e guida e a tutta la famiglia Ferri le più sentite condoglianze del coordinamento provinciale di Forza Italia di Massa-Carrara».

Foto 2 di 2



Altre figure di spicco della politica apuana sono intervenute negli ultimi minuti. Riportiamo di seguito i loro interventi.

Fabio Evangelisti (ex parlamentare): «Non ricordo “avversari” politici con la sua stessa cordialità ed amabilità.

È stato magistrato, deputato, ministro e parlamentare europeo per Forza Italia arrivando – nella nostra Provincia – a raccogliere un numero di preferenze superiori a quelle di Silvio Berlusconi. Sono davvero tanti quelli che gli devono riconoscenza. Personalmente lo saluto e gli dico grazie per la considerazione che mi ha sempre prestato. Anche quando ero poco più che un ragazzo impegnato tenacemente a contestarlo. Ciao “Ministro dei 110 all’ora…”».

Gianni Lorenzetti (presidente della Provincia e sindaco di Montignoso): «Mi stringo al dolore dei suoi cari sottolinenando la perdita di una prestigiosa figura politica locale e nazionale. Enrico Ferri – vado a memoria – è stato Ministro, Deputato ed Europarlamentare. Negli anni Ottanta fu anche candidato Sindaco di Montignoso, dove ha abitato e dove, al Cinquale, c’è ancora la casa di famiglia. Qui, per anni ha onorato della sua presenza le nostre assise comunali. In questo momento di profondo dolore, desidero esprimere a nome di tutta la comunità sentimenti di sincero cordoglio. E inviare un abbraccio fraterno al figlio Cosimo, già sottosegretario di Stato e attuale Deputato; a Jacopo, a lungo consigliere regionale, a Filippo, dirigente della Polizia di Stato, a Camilla e alla famiglia tutta».

Claudio Novoa (sindaco di Mulazzo): «Grazie a lui anche la Lunigiana ha goduto di anni di prosperità e progresso, guadagnandosi la stima ed il rispetto di tutti quanti sulla scena politica nazionale e l’affetto e la gratitudine della gente. In queste ore ci stringiamo ai suoi cari».

Italia Viva Massa-Carrara: «Uomo delle istituzioni e soprattutto appassionato interprete dei bisogni della comunità che ha sempre tenuto a rappresentare, lascia un vuoto difficilmente colmabile in tutti noi. Ci stringiamo intorno alla famiglia Ferri in questo momento di grande dolore».