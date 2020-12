MONTIGNOSO – Si è ribaltato un camion intorno alle 18.30, all’incrocio tra via Pero e via Stadio, a Montignoso. Le cause sono ancora da accertare. La strada dovrebbe essere al momento chiusa al traffico.

Per quel che riguarda le condizioni del conducente, questo non dovrebbe aver riportato particolari lesioni, dal momento che l’incidente non ha richiesto nemmeno l’intervento del 118.