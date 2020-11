Controlli anti droga, arrestato 29enne a Massa

MASSA – Nel pomeriggio di ieri, venerdì, il personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato, nel corso di un mirato servizio volto al contrasto e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ha controllato un cittadino marocchino di 29 anni, domiciliato a Massa, rinvenendo nella sua abitazione un involucro di cellophane contenente cocaina, un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura dello stupefacente.

Gli investigatori dell’Antidroga hanno sequestrato la merce e lo strumento insieme alla somma di denaro composta da banconote in piccole taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. Lo straniero, già noto per i suoi precedenti giudiziari per analoghi reati commessi in passato, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

La Questura di Massa-Carrara ha implementato tutti i servizi di controllo del territorio impiegando, oltre che le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale, anche quelle della Squadra Mobile Polizia di Stato, al fine di potenziare le attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, effettuando un costante e serrato monitoraggio di tutte le zone della città ritenute abituale ritrovo dei tossicodipendenti.