Farmoplant, il Tar intima all’azienda di bonificare la falda inquinata. «Sentenza storica»

MASSA – «Una sentenza articolata e complessa quella del Tar della Toscana che certifica innanzitutto la piena continuità di Edison nella mission aziendale dell’allora Montedison». Così Legambiente esulta per il respingimento del ricorso di Edison, in cui si intima all’azienda di bonificare la falda inquinata nell’ex sito industriale dove sorgeva la Farmoplant.

«Un dispositivo che non esclude affatto responsabilità concomitanti (degli altri player industriali che operavano nell’area massese/carrarese negli anni ottanta) – evidenzia l’associazione ambientalista – ma che rileva invece un chiaro nesso causale tra le produzioni dell’allora Farmoplant e l’inquinamento della falda freatica registrato in situ dal Ctu nominato dal Tribunale».

«Pur ritenendo probabile un ulteriore appello al Consiglio di Stato da parte di Edison – dichiarano all’unisono Stefano Ciafani, Fausto Ferruzza, Francesco Rossi e Maria Paola Antonioli rispettivamente presidenti nazionale, regionale e locali di Legambiente – oggi non possiamo che incassare con soddisfazione una sentenza che ha una valenza storica per il nostro territorio e per il nostro Paese. Una ragione in più per chiedere la bonifica del Sin di Massa-Carrara e di tutti gli altri, che da troppo tempo attendono riparazione e ripristino. Una ragione in più per invitare il pubblico alla presentazione del volume sui 40 anni di Legambiente, che si terrà online sabato 7 novembre, apartire dalle ore 16.00, con il coordinamento del nostro Circolo di Massa e Montignoso” – concludono Ciafani, Ferruzza, Rossi e Antonioli».

Rifondazione: «Aspettiamo queste certezze dal 1988»

E sull’argomento interviene la segreteria di Massa di Rifondazione Comunista. Riportiamo di seguito la nota.

È dal 1988 che il nostro territorio aspetta una certezza circa la responsabilità dell’inquinamento della falda a valle della zona industriale e tutto quello che si è trascinato con sè, dai pozzi artesiani chiusi alle morti da tumore.

Il giudice amministrativo non usa mezze parole e dice chiaramente che Edison è corresponsabile dell’inquinamento anche perché, e anche qua viene chiarito un elemento che per anni è stato oggetto di diatriba, Edison oggi, Montedison prima, è erede diretto di Farmoplant e pertanto soggetto chiamato alla bonifica delle aree.

Come Rifondazione Comunista di Massa oggi chiediamo, dopo il passo della giustizia amministrativa, il passo della politica, in particolare di Regione Toscana e Ministero che devono iniziare l’azione definitiva per la bonifica, con la individuazione dei soggetti responsabili dell’inquinamento e con la chiusura del processo di bonifica delle aree e della falda.

Ora scuse non ce ne sono più, gli alibi delle responsabilità sono finiti e solo la volontà politica manca all’appello. La nuova giunta Regionale abbia il coraggio di sapersi scontrare su ogni campo anche con i colossi economici come Edison , forzando i tempi e chiedendo magari l’impossibile: la bonifica in tempi brevissimi.

Purtroppo è mancata all’appello la nostra amministrazione che avrebbe potuto mostrare alla cittadinanza, e anche agli oppositori politici, quanto ci tenesse alla questione inquinamento. Invece ha scelto sia di sfilarsi non costituendosi in giudizio e sia di alimentare l’oramai stantia cantilena che è “colpa di quelli di prima”. Se si fosse costituito oggi il Sindaco sarebbe dalla parte dei vincitori, invece rimane dalla parte degli ignavi.

Alla luce della sentenza ci pare che l’errore dell’amministrazione sia stato pacchiano, da dilettanti delle politica. Ora però il tempo è scaduto e rimane un’unica speranza per l’amministrazione di destra, per lo meno per non peggiorare la situazione. Sindaco e neo assessore all’ambiente prendano in mano la situazione e usino tutti gli strumenti necessari per dare giustizia ad un territorio che è marcato da rifiuti sotterrati, falde inquinate, fiumi insalubri. Affinchè anche un domani non sia “colpa di quelli di prima”.