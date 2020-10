Grave incidente sul lavoro in zona industriale, operaio 40enne trasferito a Cisanello

MASSA – Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio, martedì, a Massa. L’infortunio è avvenuto intorno alle 14: un operaio edile sulla quarantina che stava lavorando in zona industriale si trovava alla guida di un carrello elevatore quando, per cause da accertare, ha riportato un trauma toracico da schiacciamento ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Cisanello grazie all’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3, atterrato nel vicino campo sportivo di Romagnano.

Sul posto, oltre all’elicottero, sono intervenuti automedica, ambulanza, e vigili del fuoco. Come avviene in questi casi sono intervenuti anche gli addetti di medicina del lavoro del settore Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (Pisll) dell’Asl Toscana nord ovest per i rilievi del caso. L’entità del trauma è in corso di validazione.