A Massa-Carrara numeri in crescita e tracciamento in affanno, cittadini preoccupati: «Impossibile chiamare l’Asl»

MASSA-CARRARA – E’ un momento di affanno quello che sta attraversando Usl Toscana nord ovest, alle prese nelle ultime settimane con l’aumento significativo dei numeri relativi ai contagi da Sars-Cov-2. Con la crescita dei soggetti positivi (ieri i nuovi casi giornalieri nell’area nord ovest hanno superato le 600 unità), anche il sistema di tracciamento dei contatti e della gestione dei tamponi sta perdendo efficacia. A questo proposito, sono giunte alla nostra redazione diverse segnalazioni da parte di cittadini che stanno incontrando difficoltà a comunicare con l’azienda sanitaria.

«Purtroppo il mio compagno è risultato positivo al Covid – racconta una donna di Carrara alla Voce Apuana – Cerco in ogni modo di prendere la linea ma non riesco. Ho provato a qualsiasi orario ma i telefoni o risultano occupati o non rispondono. Questa situazione non riguarda solo me – sottolinea –. Ho scritto già anche al sindaco ma non ho ottenuto risposta. Non pretendo la luna, ma è giusto che anche le testate giornalistiche sappiano come sia impossibile, perché per me è così, mettersi in contatto con l’Asl».

Poi c’è anche chi, bloccato a casa in quarantena, la linea è riuscito a prenderla ma al momento l’affluenza è talmente alta che non sono in grado di prendere prenotazioni.

Situazioni di questo tipo ci vengono purtroppo riferite da più lettori, alcuni in attesa da giorni del risultato di un tampone che non arriva, altri di una telefonata dell’azienda sanitaria che dia loro indicazioni su come comportarsi in seguito ad un contatto con un soggetto positivo. Insomma, i numeri crescono, e insieme a loro le difficoltà di tutti: cittadini, medici di famiglia, strutture e operatori sanitari. Con l’ansia e la paura che tornano a fare da padrone. E con la speranza, accompagnata dagli sforzi di ognuno, che la situazione non torni a degenerare.