Medici del lavoro e dello sport in campo per fronteggiare il covid. Attività ordinarie sospese, garantite le urgenze

MASSA-CARRARA – Visto l’alto numero di nuovi positivi al coronavirus, la Asl Toscana nord ovest informa che, «fino all’entrata in servizio di tutti i 110 medici “scolastici” e per potenziare il servizio di Igiene Pubblica, opereranno per le attività correlate alla prevenzione anche i medici del lavoro, i medici della medicina dello sport e i tecnici della prevenzione. Verranno garantire tutte le urgenze nei rispettivi settori mentre l’attività ordinaria sarà temporaneamente sospesa, per le visite già previste sarà fissato un nuovo appuntamento».