In una Rsa della Lunigiana 22 ospiti positivi al coronavirus: 5 ricoverati in ospedale

AULLA – Nella Rsa “Michelangelo” 22 degli 80 ospiti presenti sono risultati positivi al coronavirus. Lo fa sapere l’Asl Toscana nord ovest in una nota. «A oggi – spiega l’azienda sanitaria – 3 sono stati trasferiti alle cure intermedie di Lucca e 2 alle cure intermedie di Massa».

«In attesa del trasferimento in cure intermedie, gli operatori, con il supporto della Asl e della Società della Salute, stanno predisponendo, all’interno della Rsa, un setting assistenziale dedicato ai pazienti positivi. L’Asl Toscana nord ovest, come già avvenuto in altre circostanze, si è attivata per supportare la struttura per il mantenimento dei livelli di assistenza e i percorsi logistici e di sicurezza».