Maltempo su Massa-Carrara, scatta l’allerta per rischio idrogeologico

MASSA-CARRARA – Peggiora il maltempo su Massa-Carrara e scatta l’allerta gialla per rischio idrogeologico. L’avviso di criticità è stato emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale ed è valido per tutta la provincia dalle 18 di oggi, mercoledì, alle 13 di domani, giovedì 15 ottobre. Di seguito i fenomeni previsti nelle prossime ore così come riportato nel bollettino della Protezione civile.

PIOGGIA: peggioramento dal tardo pomeriggio-sera con precipitazioni diffuse, localmente abbondanti sulle zone centro-settentrionali e anche a carattere di forte rovescio o forte temporale sulla costa centro-meridionale e sull’Arcipelago. Domani ancora spiccata variabilità con rovesci sparsi, anche forti.

Cumulati abbondanti sulla costa (incluso isole), zone centrali e rilievi settentrionali con intensità anche forte (in particolare lungo la costa); localmente abbondanti sulle zone di nord-ovest e sull’Aretino con intensità generalmente moderata.

TEMPORALI: oggi, mercoledì, a partire dal pomeriggio e in serata-nottata possibilità di temporali anche forti sulla costa centro-meridionale (incluso le isole) e sulle zone interne; non si escludono anche colpi di vento e grandinate. Domani, giovedì, possibilità di rovesci sparsi anche di forte intensità.

VENTO: oggi, mercoledì, rinforzo del vento di Scirocco/Levante dal pomeriggio-sera in particolare sull’Arcipelago, costa centro-meridionale, zone centro-orientali e crinali, localmente e temporaneamente anche forte. Domani, giovedì, vento di Maestrale moderato.

MARE: oggi, mercoledì, aumento del moto ondoso dal pomeriggio sulla costa meridionale e Arcipelago. Domani, giovedì, moto ondoso in attenuazione.